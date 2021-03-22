Сертификаты о вакцинации будут автоматически появляться на «Госуслугах» Фото: Олег УКЛАДОВ

Пользователи единого портала госуслуг, у которых есть подтвержденная учетная запись, смогут автоматически получать электронные сертификаты после прохождения вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 22 марта, говорится на официальном сайте Минцифры России.

- У всех вакцинированных пользователей, прошедших второй этап вакцинации и имеющих подтвержденную учетную запись на «Госуслугах», сертификат автоматически отобразится в ленте уведомлений портала и сохранится в личном кабинете. Данные сертификата автоматически станут доступны также тем пользователям, которые подтвердили свою учетную запись уже после прививки, - говорится в сообщении.

Заместитель главы министерства Олег Качанов добавил, что в скором времени также будет реализована автоматическая загрузка сертификатов о вакцинации от коронавируса не только на русском, но и на английском языке. Предъявлять такие документы можно прямо с мобильного устройства через приложение портала в виде QR-кода.

Как сообщал сайт kp.ru, запись на вакцинацию от новой коронавирусной инфекции через портал Госуслуг открылась 31 января. Также на портале действует форма обратной связи, где пользователи могут пожаловаться на проблемы с записью или на отсутствие вакцины.