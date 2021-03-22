Иммунолог рассказал, какой тест на антитела нужно делать после вакцинации Фото: Олег ЗОЛОТО

После вакцинации от коронавируса люди первым делом бегут сдавать тест на антитела. Правда, иногда анализы обнаруживают, что антител-то и нет. Как показывает практика, проблема может быть в самом тесте.

- В большинстве муниципальных поликлиник и многих лабораториях делают тест на антитела к N-белку коронавируса. В то время как после вакцинации вырабатываются антитела к другому фрагменту возбудителя инфекции - S-белку коронавируса, - объяснил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в интервью kp.ru.

Специалист советует уточнять в лаборатории, что что вам нужен именно «тест на антитела к S-белку SARS-CoV2» или «тест на антитела к антигенам S1 и RBD». Такие тесты подойдут для проверки на антитела после прививки "Спутником V".

Что касается «ЭпиВакКороны», которую разработал центр "Вектор", то для проверки антител после нее нужен особенный тест, созданный тем же "Вектором".