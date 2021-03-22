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В мире22 марта 2021 19:01

Пять человек погибли из-за подрыва террориста-смертника в Китае

Еще пять человек пострадали
Ксения АНУФРИЕВА
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Пять человек погибли из-за подрыва террориста-смертника в Китае

Фото: REUTERS

По меньшей мере пять человек погибли, и еще пять пострадали в результате подрыва смертника в Гуанчжоу на юге Китая. Об этом в понедельник, 22 марта, сообщается местное агентство «Синьхуа», ссылаясь на данные полиции.

Взрыв произошел в 10:00 по местному времени в одном из районов Гуанчжоу. По информации правоохранительных органов 59-летний мужчина занес взрывное устройство в здание, где проходило заседание сельского комитета населенного пункта. Отмечается, что ранее у этого мужчины изъяли земельный участок, однако связано ли это с произошедшим пока что не известно.

- В результате инцидента пять человек погибли на месте, в том числе и подозреваемый в совершении акта, пять граждан пострадали, - говорится в сообщении агентства.

Все пострадавшие были госпитализированы в медицинское учреждение. Правоохранители проводят расследование случившегося.