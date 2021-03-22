Курс доллара 22 марта 2021 поднялся до 75 рублей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американская валюта в ходе валютных торгов на Московской бирже ускорила роста до 1,33 процента по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии, достигнув 75,09 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки о курсе доллара на 22 марта 2021 года, в понедельник.

В последний раз курс доллара находился на отметке выше 75 рублей 22 февраля текущего года.

По информации на 19:04 по московскому времени доллар торговался на уровне 75,007 рубля, показывая рост на 1,2 процента. Тем временем курс европейской валюты ускорил рост до 1,43 процента, достигнув отметки в 89,48 рубля.

Стоимость майского фьючерса на нефть Brent снижалась на 0,06 процента - до 64,49 доллара за баррель. Нефть сорта WTI дорожала на 0,11 процента - до 61,51 доллара за баррель.