Иммунолог: делать тест на антитела нужно спустя 5 недель после вакцинации от Covid-19

Иммунолог посоветовал делать тест на антитела нужно спустя 5 недель после вакцинации от Covid-19 Фото: Валентина ВАГАНОВА

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, когда лучше делать тест на антитела после прививки от коронавируса. По его словам, проходить тестирование надо не раньше, чем через пять недель после введения первого компонента вакцины.

- Значимые уровни IgM-антител у большинства вакцинированных стоит ожидать через 2-3 недели после первой инъекции вакцины, IgG-антител - через 3-4 недели. При этом через 2 недели после второй инъекции уровень IgG-антител еще многократно возрастает, - рассказал Крючков в интервью kp.ru.

Специалист также обратил внимание на то, что зачастую люди делают "неправильный" тест, который потом показывает отсутствие антител. Дело в том, что в большинстве лабораторий делают тест на антитела к N-белку коронавируса. В то время как после прививки вырабатываются антитела к другому фрагменту возбудителя COVID-19 - S-белку.