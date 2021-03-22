Военный суд рассмотрит дело полковника ФСБ Черкалина в особом порядке Фото: Алексей БУЛАТОВ

Московский гарнизонный военный суд решит вопрос о рассмотрении в особом порядке уголовного дела в отношении экс-главы отдела управления «К» службы экономической безопасности российской ФСБ полковника Кирилла Черкалина, которого обвиняют в получении взятки на 850 тысяч долларов. Полковник признал вину и заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве, говорится в материалах дела, которые цитирует агентство ТАСС.

- Ходатайство обвиняемого о заключении с ним досудебного соглашения о сотрудничестве было подписано 30 июля 2019 года. В материалах есть показания Черкалина, изобличившего участников другого судопроизводства. Имеется препроводительное представление о рассмотрении уголовного дела в особом порядке в военном суде, - огласил судья в понедельник, 22 марта.

Напомним, Кирилла Черкалина задержали в апреле 2019 года. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в размере 850 тысяч долларов за общее покровительство. Потерпевшей стороной в рамках уголовного дела признан совладелец группы компаний ООО Avenue Group Сергей Гляделкин, а также Игорь Ткач, являвшийся ранее руководителем департамента по надзору за долевым строительством в правительстве российской столицы.