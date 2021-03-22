На чемпионате мира по фигурному катанию 2021 выявили первый случай коронавируса

ЧМ по фигурному катанию 2021 проходит с 22 по 28 марта в Стокгольме. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На чемпионате мира по фигурному катанию 2021, который в Стокгольме официально начался сегодня, 22 марта, выявлен первый случай заражения коронавирусом. Международный союз конькобежцев (ISU) не стал официально сообщать, у кого же тест дал положительный результат. ISU описал дальнейший порядок действий в связи с произошедшим коронавирусным ЧП на турнире.

- Во время одного из раундов тестирования был выявлен один положительный случай. ISU и Оргкомитет уважают конфиденциальность соответствующего лица и сообщили остальным участникам ЧМ внутреннюю информацию о ситуации, - сообщила пресс-служба ISU.

Человек с положительным тестом на коронавирус был помещен в карантин, а все контактировавшие лица были тоже изолированы. Соревновательная часть ЧМ-2021, напомним, начнется только с 24 марта. В этот день, в частности, состоится короткая программа у девушек. Где за сборную России выступят трио - Анна Щербакова, Александра Трусова и Елизавета Туктамышева. Произвольный прокат у женщин намечен на 26 марта.

Наши девушки, напомним, сегодня, 22 марта, провели первую тренировку в Стокгольме.