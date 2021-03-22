Соглашения о ценах на сахар в России намерены продлить на май 2021
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Правительство России поручило Федеральной антимонопольной службе, Минсельхозу и Минпромторгу продлить соглашения с бизнесом по ценам на сахар на два месяца – на апрель и мая текущего года. Соглашение о ценах на подсолнечное масло намерены продлить до октября 2021 года. Об этом в понедельник, 22 марта, говорится в сообщении на официальном сайте кабмина.
Российские власти намерены полгода субсидировать перерабатывающие предприятия для поддержания стабильных объемов производства подсолнечного масла.
- Для поддержания стабильных объемов производства подсолнечного масла планируется запустить механизм субсидирования перерабатывающих предприятий на полгода. Данный механизм предусматривает возмещение затрат на производство и реализацию продукции, - говорится в сообщении кабмина.
Кроме того, производители белого сахара при отгрузке продукции только в розницу могут получить субсидии, общий объем средств на данные цели составляет три миллиарда рублей. Такую меру планируют запустить с 1 апреля текущего года.
На этом фоне кабмина поручил МЭР, Минсельхозу и Минпромтогу до 25 марта подготовить и представить помесячный график поставок сахара в торговые сети.