Главы МИД стран Евросоюза заявили, что Москва взяла курс на конфронтацию с Брюсселем Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министры иностранных дел стран-членов Европейского союза полагают, что Москва взяла курс на конфронтацию с Брюсселем. Об этом в понедельник, 22 марта, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета Евросоюза.

- Министры подтвердили пять принципов, на которых должны строиться наши отношения с Россией. Пока что нам ясно, что Россия взяла курс на конфронтацию с Евросоюзом, - заявил он.

Данные «принципы» включают в себя, в том числе, следование минским соглашениям в вопросе ситуации на востоке Украины, установление тесных контактов Европейского союза со странам СНГ и «противодействие Москве» даже в случае сотрудничества с ней по некоторым вопросам.

Ранее Жозеп Боррель уже заявлял, что российская сторона находится в конфронтации с Евросоюзом, якобы отказываясь выполнять свои международные обязательства. До этого глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Москва готова к разрыву отношений с Брюсселем, если Евросоюз введет против российской стороны санкции, которые создадут риски для экономики государства.