ВОЗ заявила о росте смертности от коронавируса в мире Фото: REUTERS

В мире в последнее время наблюдается рост смертности от коронавирусной инфекции, что вызывает озабоченность. Об этом в понедельник, 22 марта, сообщили представители Всемирной организации здравоохранения.

ВОЗ отметила, что количество случаев заражения коронавирусом в мире растет пятую неделю подряд, на прошлой неделе специалисты зафиксировали рост числа новых заражений в Европе на 12 процентов.

Как сообщал сайт kp.ru, в России количество новых случаев заражения коронавирусом постепенно снижается: за минувшие сутки врачи выявили 9 284 новых инфицированных. Общее количество заразившихся инфекцией на территории России с начала пандемии достигло отметки в 4,46 миллиона человека.