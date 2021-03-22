"Первый канал" покажет матч Мальта - Россия 24 марта в прямом эфире

Сборная России начнет год матчем с Мальтой. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На этой неделе сборная России по футболу проведет два официальных матча. Эти игры станут первыми для команды Станислава Черчесова в "особом" 2021 году. На старте календарного года у нас - три матча в отборочном турнире ЧМ-2022. Начнется все с поединка в гостях против сборной Мальты.

- Первый канал представляет прямую трансляцию матча сборных Мальты и России, которым наша команда открывает отборочный турнир Чемпионата мира по футболу 2022 года. Соперниками россиян по Группе H также являются команды Хорватии, Словении, Словакии и Кипра, - сообщили "КП" в дирекции общественных связей Первого канала. Начало трансляции матча сборных России и Мальты - в 22:40 по московскому времени.

И уже известно, что 27 марта также в прямом эфире Первый канал покажет трансляцию домашнего матча России со Словенией. Встреча пройдет в городе Сочи на стадионе "Фишт" и начнется в 17:00 по московскому времени. Пока что же наша команда проводит тренировочные сборы в Сочи.