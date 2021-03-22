Украина внесла в черный список телеведущего Сергея Дружко. Фото: кадр из "Дружко Шоу"

Украинское министерство культуры и информационной политики внесло российского телеведущего и блогера Сергея Дружко в перечень лиц, действия которых якобы создают угрозу национальной безопасности Украины. Об этом в понедельник, 22 марта, сообщается в заявлении ведомства.

В соответствии с обновленным данным, в перечень лиц, которые «создают угрозу» украинской национальной безопасности теперь входят 179 человек. В черном списке оказались также Никита Михалков, Карен Шахназаров, Павел Лунгин, Александр Розенбаум, Валентина Талызина, Наталья Варлей и Лев Лещенко.

Черный список деятелей культуры, якобы представляющих для Киева угрозу, Украина впервые опубликовала в 2015 году, с тем пор периодически его пополняя. Внесение артистов в список министерства культуры Украины означает запрет на показ концертов, передач, фильмов и сериалов по украинскому телевидению с их участием, а также запрет въезда на территорию страны.

Как сообщал сайт kp.ru, сегодня на Украине возбудили уголовное дело против 23 артистов из России, которые выступали в Крыму на концерте по случаю открытия моста через Керченский пролив.