Помощник Байдена: США ожидают «трудные времена» в отношениях с Россией Фото: REUTERS

США ожидают, что в отношениях с Россией настанут в скором времени настанут «трудные времена». Об этом в понедельник, 22 марта, заявил помощник президента США Джозефа Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

- Штаты считают, что в отношениях с российской стороной настанут трудные времена, потому что существует ряд вопросов, по которым наши позиции глубоко различаются, а также некоторый действия со стороны Москвы, на которые нам необходимо ответить решительно, - сказал Салливан в интервью телеканалу MSNBC.

При этом отметил, что у Штатов и РФ есть разногласия по многим вопросам, но они могут взаимодействовать по ключевым направлениям. Он добавил, что будущие отношения России и США «не будут простыми»: они будут сопряжены с серьезными вызовами.

Как сообщал сайт kp.ru, накануне Вашингтон отказался организовывать открытую беседу президента США Джозефа Байдена и российского лидера Владимира Путина, которую недавно предложил президент РФ. В МИД России заявили, что после этого очередная одна возможность попытаться выйти из образовавшегося по вине Вашингтона тупика в отношениях двух стран была упущена.