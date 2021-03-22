Центр имени Чумакова намерен выпускать до 500 тысяч доз вакцины от коронавируса в месяц Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российский центр имени Чумакова рассчитывает увеличить объем производства вакцины от коронавирусной инфекции «КовиВак». Специалисты центра в апреле и мае текущего года намерены выпускать до 500 тысяч доз препарата в месяц. Об этом в понедельник, 22 марта, сообщил гендиректор центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов.

- Мы намерены в следующем месяце, в течение двух месяцев, довести наш объем производства до полумиллиона в месяц. В настоящее время на складе находятся около 100 тысяч доз нашей вакцины от коронавируса, - отметил член-корреспондент Российской академии наук в эфире телеканала «Россия-24».

Как сообщал сайт kp.ru, сегодня российский лидер Владимир Путин на встрече с разработчиками и производителями вакцин от коронавирусной инфекции сообщил, что первые партии третьей российской вакцины, разработанной центром Чумакова, уже произведены. Глава государства подчеркнул, что Россия к сегодняшнему дню располагает тремя вакцинами от коронавируса, и за этим результатом стоит работа многих тысяч людей.