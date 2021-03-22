ВМС Франции изъяли шесть тонн кокаина с судна в Гвинейском заливе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Корабль военно-морских сил Франции перехватили и изъяли с борта судна в Гвинейском заливе шесть тонн кокаина. Об этом в понедельник, 22 марта, сообщила южноафриканская радиостанция SABC, ссылаясь на информацию командования французских ВМС.

Операция прошло 21 марта после того, как французская и нидерландская разведки получили данные о судне с наркотиками на борту. В ходе операции военные десантный корабль Dixmude остановил сухогруз Nijlan, который находился в водах Гвинейского залива под флагом Сент-Китс и Невис.

На борту судна обнаружили крупную партию наркотиков – шесть тонн кокаина. Действия корабля совершались с согласия правительства Сент-Китс и Невис.

Указанный сухогруз несколько дней назад покинул порт одной из стран Южной Америки. Все это время судно оставалось под наблюдением спецслужб. Решение о его перехвате приняли, когда корабль находился в Гвинейском заливе у берегов Африки.

Гвинейский залив – наиболее опасная зона мирового океана из-за угрозы со стороны пиратов. Так накануне пираты в этих водах напали на танкер для перевозки жидких химических веществ и похитили 15 членов экипажа. До этого в рамках международной операции по борьбе с наркотрафиком в Гвинейском заливе перехватили судно, на борту которого находилось около 800 килограммов кокаина.