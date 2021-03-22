Минобороны Великобритании назвало Россию главной угрозой безопасности Фото: Михаил ФРОЛОВ

Минобороны Великобритании назвало Россию главной ядерной и военной угрозой европейской безопасности. Об этом в понедельник, 22 марта, говорится в стратегии модернизации вооруженных сил королевства, опубликованной военным ведомством Британии.

В документе утверждается, что обновление российских ВС, способность к интеграции всей государственной деятельности и «жажда риска» делают Россию одновременно искусным и непредсказуемым игроком.

- РФ способна наносить высокоточные удары на большом расстоянии и лишить Великобританию и союзников свободы действий с помощью высокоэффективной интернированной системы противовоздушной обороны. Это означает, что Россия представлять значительную угрозу возможностям нашей страны, - говорится в стратегии.

В Минобороны Британии указали также, что Россия вкладывает средства в создание подводного флота и глубоководного оборудования, которое способного повредить кабели связи. Обратили внимание военные Лондона и на создание российской стороной торпед, способных «доставлять боезаряды к берегам противников».

На этом фоне, отмечается в стратегии, королевство намерено расширить свое присутствие «на Крайнем Севере, на Балтике и в Западных Балканах». Всего на оснащение своих вооруженных сил Лондон в течение четырех лет планирует потратить 85 миллиардов фунтов.

Ранее в российском министерстве иностранных дел отметили, что планы Великобритании по наращиванию ядерного потенциала говорят о том, что нужно привлекать Лондон к переговорам по стратегической стабильности. До этого глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что градус отношений между Москвой и Лондоном находится на точке замерзания.