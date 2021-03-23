Роман Абрамович подал иск о клевете в книге Кэтрин Белтон "Люди Путина"

Российский бизнесмен Роман Абрамович Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Российский предприниматель Роман Абрамович подал иск в суд на издательский дом HarperCollins. Об этом говорится в официальном заявлении футбольного клуба "Челси" и его владельца Романа Абрамовича.

Бывший московский корреспондент газеты Financial Times Кэтрин Белтон весной прошлого года выпустила там книгу "Люди Путина". Как сообщается в заявлении Абрамовича, автор книги и издательство распространяют ложную информацию.

- В книге содержатся ложные утверждения и порочащие честь и достоинство высказывания обо мне, моих приобретениях и деятельности и о клубе "Челси".

На сайте также приводятся слова самого Абрамовича. Там он заявляет, что порочащая репутацию информация, представленная в книге, наносит вред не только ему лично, но и клубу "Челси". Бизнесмен также признается, что решение о подаче гражданского иска его юристами в Англии далось ему нелегко.

- Я никогда не стремился к тому, чтобы быть публичными человеком и привлекать внимание, и всегда воздерживался от комментариев по разным вопросам <....> Я искренне надеюсь, что поданный иск не только поможет исправить ложные обвинения в мой адрес, но и напомнит всем о роли "Челси" в Британии. Я верю, что судебное разбирательство будет справедливым, как и все предыдущие, - приводятся в заявлении слова Абрамовича.