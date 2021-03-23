Доктор Мясников связал частое употребление колбасы с появлением рака желудка Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Российский врач и телеведущий, доктор Александр Мясников предупредил граждан о вреде частого и чрезмерного употребления колбасы.

По мнению специалиста, это может грозить появлением у человека рака желудка. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 1".

- Все колбасные продукты внесены еще, по-моему, в 2015 году Всемирной организацией здравоохранения в список канцерогенов. Колбаса - это официальный канцероген, - объяснил доктор.

При этом употребление продукта, по словам медика, можно считать опасным для организма из-за большого содержания трансжиров и соли.