Российские саперы уничтожили в Сирии пещеру боевиков

Саперы Вооруженных сил Российской Федерации обнаружили и уничтожили на границе сирийских провинций Идлиб и Хама брошенную боевиками пещеру с припасами. Об этом журналистам сообщил начальник инженерных войск группировки войск ВС РФ в Сирии полковник Роман Бессмертный.

Считается, что это место использовалось группировками для снабжения продовольствием и медикаментами.

Группировки "Джейш аль-Изза" и "Джебхат ан-Нусра"* (запрещена в РФ) приспособили под свои нужды скрытый комплекс пещер, расположенный в ложбине между холмами, на которых раскинулись оливковые сады. Из-за рельефа пещеру удавалось долгое время быть укрытой от артиллерии и авиации. Однако боевики покинули эти места еще в 2018 году. В 2021 году российские саперы уже уничтожили здесь крупный полевой госпиталь. Рядом была обнаружена пещера поменьше.

- Боевики использовали пещеру как продовольственный склад, здесь же хранились медикаменты. Всего в этой пещере порядка четырех комнат, - рассказал Бессмертный.