Сенатор Алексей Пушков объяснил "аналитическую истерию" Запада вокруг Калининграда Фото: Иван МАКЕЕВ

Российский сенатор Алексей Пушков высказал свое мнение о возможных причинах нагнетания истерии со стороны западных стран о "военной угрозе", которая якобы исходит из Калининграда.

По его мнению, США и Североатлантический альянс делают это в качестве использования возможности расширить свое присутствие в Восточной Европе.

- Америке и НАТО приходится постоянно держать эту тему, чтобы обосновать насыщение Прибалтики, Польши и Балтийского моря своими вооруженными силами <...> Без такой регулярной "аналитической истерии" и сопутствующего медийного сопровождения НАТО как военная организация лишится смысла и ей останется только продвигать права ЛГБТ, - написал Пушков в своем телеграм-канале.