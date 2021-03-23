Ученые увидели негативное влияние голосовых помощников на детей

Дети в условиях современного мира ведут беседу с голосовыми помощниками и воспринимают искусственный интеллект (ИИ) как живое существо, а не абстрактный технологический объект. Из-за этого у подрастающего поколения в дальнейшем могут возникнуть более тесные отношения с ботами, опасаются исследователи Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ).

- Новое поколение будет воспринимать ИИ абсолютно по-другому. Это компаньон, друг, возможно, возлюбленный. Техническая составляющая уходит на задний план, - рассказала "Известиям" доцент кафедры общественных наук СПбПУ Дарья Быльева.

Отмечается, что уже сейчас специалисты наблюдают общую снижение возраста вхождения детей в цифровую среду. Так, к определенному возрасту ребенок еще не научился писать от руки, но уже может позволить себе самостоятельно задавать вопросы или просто разговаривать с виртуальном помощником.