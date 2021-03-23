В Мурманской области девочку, объявленную погибшей под лавиной, удалось спасти

Девочка, которая была объявлена погибшей под снежной лавиной в Заполярье, оказалась жива.

На данный момент за ее жизнь борются врачи, состояние 12-летнего ребенка оценивается как тяжелое, пишет ТАСС.

Ранее сайт kp.ru писал, что в Мурманской области группа туристов из 16 человек отправилась по маршруту в Хибинах. Около шести часов вечера стало известно о ЧП: при сходе лавины под снегом оказалась девочка 2008 года рождения.

Следователи СК и представители прокуратуры уже занялись расследованием случившегося и завели уголовное дело по факту гибели ребенка. Тем временем, родители девочки не верили в смерть ребенка и просили спасателей найти школьницу.

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Бабушка девочки из Петербурга, тем временем, рассказала "КП", что школьница шла в поход уже четвертый раз и семья доверяла туроператору (подробности)