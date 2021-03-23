В НТС рассказали о мерах для предотвращения роста цен на бензин

Независимый топливный союз (НТС) выступил с предложением снизить акциз на бензин и дизельное топливо пятого экологического класса и отменить демпфер для стабилизации ситуации на топливном рынке.

Отмечается, что союз ко всему прочему выступает за то, чтобы увеличить нормативы обязательных объемов реализации на бирже до 25% от производства по бензинам и 15% по дизелю, а также сохранить налоговые льготы только выполняющим норматив компаниям. Об пишут "Известия".

В НТС также предупредили, что цены на бензин в рознице до конца текущего года могут вырасти выше уровня инфляции, а при самом худшем раскладе - на 14%. Именно поэтому представители отрасли призывает кабмин принять срочные меры для стабилизации ситуации на топливном рынке.