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Экономика23 марта 2021 5:06

В России предлагают ограничить переводы в незаконные интернет-казино

Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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В России может быть создан реестр Федеральной налоговой службы (ФНС), в который предлагается включить организаторов лотерей и азартных игр в интернете.

Отмечается, что им будет запрещен перевод денежных средств. Данный законопроект планируют внести 23 марта глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн и председатель думского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Сергей Жигарев, пишут "Известия".

Как отметил Хинштейн, этот проект разработан для улучшения механизмов противодействия незаконной деятельности по организации и проведению лотерей и азартных игр в интернете, в том числе путем ограничения переводов денежных средств.