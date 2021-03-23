В России предлагают ограничить переводы в незаконные интернет-казино

В России может быть создан реестр Федеральной налоговой службы (ФНС), в который предлагается включить организаторов лотерей и азартных игр в интернете.

Отмечается, что им будет запрещен перевод денежных средств. Данный законопроект планируют внести 23 марта глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн и председатель думского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Сергей Жигарев, пишут "Известия".

Как отметил Хинштейн, этот проект разработан для улучшения механизмов противодействия незаконной деятельности по организации и проведению лотерей и азартных игр в интернете, в том числе путем ограничения переводов денежных средств.