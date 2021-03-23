Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Россия
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Россия
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия23 марта 2021 6:02

Число жертв стрельбы в американском штате Колорадо возросло до 10 человек

Ранее сообщалось, что при нападении погибли шесть граждан
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
Комментарии (2)Комментарии (2)

Общее число погибших в результате стрельбы в американском штате Колорадо возросло до 10 человек. Об этом сообщает местная полиция на странице в Твиттере.

- Погибли 10 человек. <> действия убитого полицейского Эрика Талли, который был одним из первых на месте происшествия, одна из очевидцев называет "героическими", - говорится в посте.

Ранее сайт kp.ru писал, что неизвестный совершил нападение на людей в супермаркете в городе Боулдер. Сейчас предполагаемый злоумышленник задержан сотрудниками полиции.

ЧП