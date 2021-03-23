Число жертв стрельбы в американском штате Колорадо возросло до 10 человек

Общее число погибших в результате стрельбы в американском штате Колорадо возросло до 10 человек. Об этом сообщает местная полиция на странице в Твиттере.

- Погибли 10 человек. <> действия убитого полицейского Эрика Талли, который был одним из первых на месте происшествия, одна из очевидцев называет "героическими", - говорится в посте.

Ранее сайт kp.ru писал, что неизвестный совершил нападение на людей в супермаркете в городе Боулдер. Сейчас предполагаемый злоумышленник задержан сотрудниками полиции.