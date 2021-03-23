Последние новости на утро 23 марта 2021: Путин собирается вакцинироваться от коронавируса

Важные новости утра Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Последние новости на утро 23 марта 2021 года. Во вторник, 23 марта, российский президент Владимир Путин намерен привиться от коронавируса. Глава государства отметил, что вакцинация - это добровольный выбор и личное решение каждого человека. Какой именно препарат выбрал Путин, пока неизвестно. Тем временем, его пресс-секретарь Дмитрий Песков уточнил, что это будет одна из трех отечественных разработок. На сегодняшний день в РФ официально зарегистрированы вакцины от covid-19 "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".

12-летняя девочка, которая была объявлена погибшей под снежной лавиной в Мурманской области, оказалась жива. Теперь за ее жизнь борются врачи, состояние здоровья ребенка специалисты оценивается как тяжелое.

В Госдепе США обвинили Россию в нанесении авиаударов в сирийских провинциях Алеппо и Идлиб при которых якобы пострадали мирные жители. Американская сторона утверждает, что в результате случившегося, по их данным, погибли несколько человек, еще около 10 медработников госпиталя получили ранения.

«Спутник V» - наша новая нефть: На вакцине Россия заработает больше, чем на оружии. Спецкор "Комсомолки" Александ Коц поразмыслил об успехах наших ученых.

Глава и один из основателей социальной сети Twitter Джек Дорси на аукционе продал свой первый твит за более чем 2,9 миллиона долларов. Все вырученные средства он намерен направить на благотворительность для помощи населению Африки в условиях пандемии коронавируса.

Российский футбольный союз и Аdidas представили гостевую форму сборной России. В ней наши футболисты будут выступать на Евро-2020 (фото).

В Москве умер Виталий Маргелов - советский и российский разведчик, бывший заместитель главы Службы внешней разведки РФ. Генерал-полковник скончался от коронавируса на 80-м году жизни в Москве.