Лавров: Брюссель уничтожил отношения России с ЕС

Лавров заявил об уничтожении Евросоюзом отношений с Россией Фото: REUTERS

Отношений у Москвы с Евросоюзом как организацией нет, они были уничтожены Брюсселем, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

- Если Европа эти отношения разорвала, просто разрушив все механизмы, которые создавались многие годы, и у нас остались партнёры только отдельные европейские страны, которые хотят своими национальными интересами руководствоваться, наверное, объективно это ведёт к тому, что наши отношения с Китаем развиваются быстрее, чем то, что осталось от отношений с европейскими странами. Ещё раз подчеркну, с Евросоюзом как организацией отношений нет. Вся инфраструктура этих отношений уничтожена односторонними решениями Брюсселя, - заявил Сергей Лавров после встречи с главой МИД Китая Ван И.

Сергей Лавров также заявил, что Москва будет готова наладить отношения с Евросоюзом, как только организация решит "устранить эту аномалию в контактах с Россией".

При этом, как отметил глава МИД России, с восточными странами у Москвы интенсивно развиваются отношения, а "на западном фронте у нас без перемен".