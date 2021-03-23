В Германии продлили карантин до 18 апреля

На время пасхальных праздничных дней в Германии закроют все магазины, кроме продовольственных Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Германии приняли решение продлить на территории страны карантин из-за пандемии коронавируса. Совещание канцлера Германии Ангелы Меркель со властями федеральных земель длилось более 11 часов, сообщает Bloomberg.

- Сейчас мы находимся в очень, очень серьезной ситуации. Число заболевших растет в геометрической прогрессии, и койки в отделениях интенсивной терапии снова заполняются, - заявила Ангела Меркель.

Ограничения в стране продлили до 18 апреля, среди них частичное закрытие непродовольственных магазинов, а также отелей, ресторанов, спортзалов и досуговых заведений. Кроме того, Меркель призвала жителей Германии не путешествовать внутри страны и за границу.

Также будут ужесточены ограничения на Пасху (в 2021 году католики будут отмечать Пасху 4 апреля). На время пасхальных праздников, с 1 по 5 апреля, в Германии закроют все магазины, кроме продуктовых, ограничат собрания одним домохозяйством и максимум пятью людьми и запретят публичные собрания.