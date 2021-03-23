Россия и Китай продлили Договор о добрососедстве

Глава МИД Китая заявил, что договор о дружбе с РФ будет наполняться с учетом новых реалий Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главы МИД Китая и России договорились об автоматическом продлении Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве ещё на пять лет. Его дополнят, учитывая новые реалии. Договор поможет придать двусторонним отношениям новый импульс, заявил министр иностранных дел Китая Ван И.

Он также напомнил, что в 2021 году исполнится 20 лет с момента первого подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Он стал прочной базой для развития отношений Китая и России, добавил Ван И.

- Мы договорились об автоматическом продлении данного договора, и мы должны постоянно придавать этому договору новое наполнение с учетом реалий эпохи, чтобы он адаптировался к новым условиям российско-китайских отношений. Думаю, что данный договор непременно поможет достичь нам новых договоренностей и придать новый импульс развитию отношений, - передаёт ТАСС слова главы МИД Китая.