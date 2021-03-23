Девочка, попавшая под снежную лавину в Мурманской области, скончалась

Пострадавшая при сходе лавины в Мурманской области девочка умерла Фото: соцсети

Девочка, пострадавшая в результате схода снега в Мурманской области, скончалась, сообщает Следственный комитет.

Напомним, вчера, 22 марта 2021 года, с горы Маннепахк в Хибинах сошла лавина. Под лавиной оказалась 12-летняя девочка из туристической группы из 16 человек, среди них было 13 детей.

Девочку достали живой, но вскоре сообщили, что она не дышит, а Следственный комитет Мурманской области завёл дело о гибели ребёнка. Однако после того, как власти наладили связь с туристической группой, оказалось что девочка дышит.

Всё это время мама и бабушка девочки не верили, что она умерла. Позже, как сообщал сайт KP.ru, оказалось, что прибытия врачей девочке делали искусственное дыхание, и она действительно выжила, но оставалась в тяжёлом состоянии.

- От следователя с места поступила информация, что медики констатировали смерть ребёнка, - сообщили в Следственном комитете.