В Минэнерго ответили на заявление о возможном росте цен на бензин

В Минэнерго прокомментировали ситуацию с ценами на бензин в России Фото: REUTERS

Заместитель министра энергетики России Павел Сорокин прокомментировал заявление Независимого топливного союза о возможности роста цен на бензин.

- С 10 марта ситуация на биржевых торгах стабильная, на АЗС рост цен в пределах инфляции, - приводит ТАСС слова замглавы Минэнерго.

Павел Сорокин также заявил, что для мер, принятых правительством России для сохранения стабильной ситуации, достаточно. Он также напомнил, что кабинет министров ранее принял решения по корректировке демпфера и увеличению минимальных объёмов продаж топлива на бирже.

Кроме того, замминистра энергетики России отметил, что ведомство продолжает контролировать ситуацию и необходимость дополнительных действий.

Ранее, 23 марта, газета "Известия" сообщила, что, по данным НТС, в России розничные цены на бензин могут до конца 2021 года подняться на 14%.