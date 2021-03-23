МИД Китая выразил протест главе делегации ЕС из-за санкций

МИД Китая вызвал главу делегации Евросоюза в Пекине и выразил ему протест в связи с введенными санкциями ЕС против КНР Фото: REUTERS

Министерство иностранных дел Китая вызвало главу делегации Европейского союза в Пекине и выразило ему протест из-за введённых ранее санкций ЕС против Китая. Евросоюз обвинил Пекин в притеснении уйгуров, сообщает пресс-служба МИД Китая.

- Вечером 22 марта замминистра иностранных дел КНР Цинь Ган вызвал главу делегации ЕС в КНР, от имени правительства Китая выразил решительный протест и резко осудил введенные несколько часов назад односторонние санкции против Китая под предлогом так называемого нарушения прав человека в Синьцзяне, - сказано в заявлении китайского министерства иностранных дел.

В понедельник, 22 марта, главы МИД Европейского союза приняли решение о введении санкций против четырёх граждан Китая и одной организации. Их обвинили в нарушении прав человека из-за преследования "уйгурского мусульманского меньшинства в Синьцзяне".

В ответ на решение Евросоюза МИД Китая ввёл санкции против десяти европейцев и четырёх организаций. Среди них депутаты Европарламента.