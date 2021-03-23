Госрасходы в 2020 году оказались рекордными с начала 90-ых годов

В 2020 году государственные расходы России достигли достигли 42,15 триллиона рублей и стали рекордными за всю постсоветскую историю страны. Более половины из них пришлись на федеральный бюджет.

Как сообщил ведущий научный сотрудник Центра развития НИУ ВШЭ Андрей Чернявский в разговоре с РБК, данные были учтены по федеральному бюджету, регионам с муниципалитетами и трём внебюджетным фондам.

В 2020 году по сравнению с 2019 годом федеральные расходы увеличились на 25%. Из-за дополнительных трат на борьбу с пандемией коронавируса и устранение последствий кризиса расходы увеличились как минимум на 2,9 триллиона рублей, заявили в Счётной палате.

По данным Федерального казначейства, консолидированные бюджеты регионов выросли на 15% из-за роста расходов на сферу здравоохранения.