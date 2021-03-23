Посол РФ призвала власти Болгарии прекратить "шпионское шоу"

Посол России призвала болгарские власти прекратить шоу по теме шпионажа. Фото: Иван МАКЕЕВ

Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова обратилась к болгарским властям с призывом прекратить вести политическое шоу по теме шпионажа.

Она подчеркнула, что Россия не вела незаконной деятельности. Она констатировала факт нарастания антироссийской риторики в Болгарии уже около года. Митрофанова подчеркнула, что власти Болгарии выдворяют российских дипломатов под вымышленными предлогами.

"Если сопоставить факты, то можно сделать вывод о том, что поступательное развитие нашего сотрудничества кому-то встало как кость в горле. Здесь необходимо подчеркнуть, что Россия всегда уважала цивилизационный выбор того или иного государства, в частности, мы никогда не подвергали сомнению евро-атлантический вектор Болгарии, стремясь при этом выстроить контакты в сферах взаимного интереса", - сказала она в интервью газете "24 часа".

Она также отметила, что в представленных доказательствах шпионской деятельности болгарских граждан в пользу РФ невозможно установить прямой связи с работой на Россию.

"Хватит править шоу по этой теме", - сказала российский посол.

Напомним, ранее власти Болгарии объявили персонами нон грата двух российских дипломатов из-за якобы проведенной ими незаконной разведывательной деятельности. Им дали 72 часа, чтобы покинуть страну.