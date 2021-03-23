Политолог предложил ограничить в России места для проведения митингов

В России предложили ограничить места проведения митингов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В России для проведения уличных акций и митингов могут определить специальные места. Такую инициативу предложил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Свое обращение он направил на имя главы МВД Владимира Колокольцева.

Орлов отметил, что сейчас акции могут проходить в любых пригодных для этого местах. Однако когда митингующие выбирают для своего мероприятия оживленные улицы и площади это может так или иначе ограничивать остальных местных жителей, которые ежедневно пользуются этими локациями.

В частности, от публичных мероприятий финансовые убытки несут рестораторы или владельцы магазинов, отметил депутат.

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в ст. 8 ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», а именно установить, что публичное мероприятие может проводиться в любых пригодных для данных целей местах в случае, если организатором мероприятия выступает федеральный, региональный или муниципальный орган исполнительной власти. В иных случаях — в местах, определенных муниципальными властями для проведения публичных мероприятий», — цитирует обращение политолога RT.

Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров предложил ввести административную ответственность за использование государственной символики, в частности, государственных флагов на несогласованных акция, передает ОТР.

Также в конце февраля президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах за неповиновение правоохранительным и силовым органам во время публичных акций, передаем Москва 24.