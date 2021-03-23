Голикова: вакцина "КовиВак" поступит в гражданский оборот 28 марта 2021 года

Первые поставки вакцины "КовиВак" в гражданский оборот начнутся 28 марта. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что первые поставки российской вакцины "КовиВак" поступят в гражданский оборот в конце марта.

"С конца марта у нас сейчас наступает такое же масштабирование по "ЭпиВакКороне": уже полмиллиона будет поступать в гражданский оборот. По-моему, 28 марта первые поставки "КовиВака" центра Чумакова", - сказала она в интервью телеканалу RT.

Препарат "КовиВак" был разработан научным центром исследований иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН. Вакцина для профилактики коронавирусной инфекции имеет в основе инактивированный вирус производства.

Напомним, в России существуют три препарата для профилактики коронавируса, разработанные российскими учеными. Среди них вакцина центра имени Гамалеи "Спутник V", "ЭпиВакКорона", разработанная ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак" центра имени Чумакова.

Российскими ученые в августе прошлого года разработали и зарегистрировали первый в мире препарат от коронавируса - "Спутник V".