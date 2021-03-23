Татьяна Голикова выступила против обязательной вакцинации

Татьяна Голикова прокомментировала идею обязательной вакцинации Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что идею обязательной вакцинации от коронавируса считает неправильной. По ее словам, прививки должны делаться только на добровольной основе.

«Россия имеет достаточно богатый опыт вакцинирования. Мы уже привыкли к тому, что вакцинация у нас носит добровольный характер. И мне кажется, переламывать сейчас население по поводу того, что оно должно обязательно идти или не выходить из дома, потому что не вакцинировано, — это неправильно хотя бы только потому, что все люди разные. У кого-то есть медицинский отвод от вакцинации», — цитирует Голикову телеканал RT.

В интервью журналисту Антону Красовскому в программе «Анонимы» вице-премьер также добавила, что эпидемиологическая ситуация в стране с декабря прошлого года «находится в периоде стабильности и снижения».

Напомним, ранее россиян предупредили об окончании действия коронавирусных льгот. На фоне пандемии были введены меры поддержки для разных категорий населения, однако в связи со стабилизацией эпидситуации, с 1 апреля часть льгот действовать перестанут, передает телеканал «360».