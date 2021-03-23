Голикова: 12 млн доз «Спутник V» будут доступны россиянам в апреле 2021 года

12 млн доз «Спутник V» будут доступны россиянам в апреле 2021 года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала о том, что в скором времени 12 миллионов доз вакцин будут доступны россиянам.

"В апреле месяце у нас уже будет выпущено и доступно для граждан 12 с лишним миллионов комплектов доз вакцины "Спутник", - сказала Голикова в интервью телеканалу RT.

Напомним, что препарат центра имени Гамалеи "Спутник V" стал первой в мире вакциной для профилактики коронавирусной инфекции. Об этом 11 августа 2020 года заявил президент России Владимир Путин. После заявления президента более 20 стран подали заявку на приобретение препарата.

В данный момент "Спутник V" зарегистрирован более чем в 50 странах мира по ускоренной программе.

Старейший научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований препарата "Спутник V". Эфективность препарата в борьбе с коронавирусом составила свыше 90%.