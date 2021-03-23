В Роспотребнадзоре допустили, что вакциной «Спутник V» нельзя повторно привиться

В Роспотребнадзоре допустили, что вакциной «Спутником V» нельзя повторно привиться. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что, вероятнее всего, повторно привиться препаратом центра имени Гамалеи "Спутник V" будет нельзя.

«Если опять же проводить вакцинацию этой же вакциной, например, через два года с таким же точно составом, то, возможно, компоненты вакцины будут уже разрушаться теми антителами, которые могут сохраняться в нашем организме», — отметила специалист агентству РИА Новости.

Она отметила, что после прививки этим препаратом вырабатывается достаточно высокая и длительная защита. Повторную вакцинацию можно будет произвести другими российскими препаратами - ЭпиВакКорона» или «КовиВак».

Напомним, что «Спутник V» стал первой вакциной в мире, разработанной российскими учеными, против коронавирусной инфекции.

В настоящее время ее зарегистрировали по ускоренной программе свыше 50 стран мира. ВОЗ внесла "Спутник V" в десятку лучших препаратов от коронавируса.