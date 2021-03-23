Число желающих работать удаленно россиян за год выросло в 6 раз

За год в России число желающих работать удаленно выросло почти в шесть раз Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За последний год россияне почти в шесть раз чаще стали интересоваться вакансиями с удаленным графиком работы. Такую динамику специалисты по подбору персонала связывают с последствиями пандемии коронавируса.

По данным аналитиков, с января по середину марта 2021 года интерес россиян к удаленной работе вырос на 481% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. При этом больше всего дистанционной занятостью стали интересоваться студенты и молодые люди без опыта работы. Спрос в этой категории вырос в 12 раз (на 1146%), отмечают аналитики центра «Авито Работа».

Больше всего динамика ярко выражена в таких сферах, как «Банки, инвестиции» (на 948%), «Административная работа» (на 913%), «Маркетинг, реклама, PR» (на 903%), а также «IT, интернет, телеком» (на 722%), пишет RT.

«Сегодня более 40% работников хотели бы продолжить трудиться удаленно. Этих людей можно понять — они проводят больше времени с семьей и меньше тратят его на дорогу», - прокомментировала статистику генеральный директор платформы «Рокет Ворк» Анастасия Ускова.

При этом, как передает телеканал «360», за год число вакансий с удаленной занятостью выросло примерно в три раза.

Напомним, с 1 апреля на фоне улучшения эпидемиологической обстановки дистанционный режим работы для россиян в возрасте старше 65 лет перестанет быть обязательным. Соответствующее постановление подписал глава правительства Михаил Мишустин, передает Пятый канал.