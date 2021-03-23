Миллер оценил в 180 млрд рублей переход "Газпрома" на российское ПО

Глава «Газпрома» Алексей Миллер предупредил премьера Михаила Мишустина о рисках ухудшения финансовых показателей компании, если ее обяжут перейти на российский софт и оборудование к 2025 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Расходы на переход корпорации "Газпром" на российское программное обеспечение составят более 180 миллиардов рублей, заявил глава компании Алексей Миллер в письме председателю правительства Михаилу Мишустину.

Миллер также попросил Мишустина убрать конкретные сроки перехода на отечественный софт и оборудование из проекта указа президента о переходе на российское ПО, сообщает РБК со ссылкой на письмо. Подлинность документа изданию подтвердил источник в "Газпроме".

В существующем указе Путина сказано, что перейти на российское ПО необходимо до 1 января 2024 года, а на российское оборудование - до 1 января 2025 года.

- Принятие указа в текущей редакции приведет к существенной единовременной финансовой нагрузке и рискам негативного влияния на экономические показатели "Газпрома", - отметил в своём письме Алексей Миллер.