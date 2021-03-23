Минпросвещения РФ: обучение в колледжах может сократиться до двух лет

Кравцов заявил, что обучение в колледжах может сократиться до двух лет. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов на заседании комитета Госдумы по образованию и науке заявил, что в ведомстве обсуждается вопрос о сокращении срока обучения в колледжах.

"Мы обсуждаем вопрос возможного сокращения обучения в СПО (среднем профессиональном образовании) по тем программам, где это необходимо, кроме культуры, здравоохранения, чтобы за два года можно было получить высококлассного специалиста", - передает слова Кравцова ТАСС.

Он подчеркнул, что в ближайшее время готовится актуализация ряда программ в учебных заведениях. По словам Кравцова, 30% программ, по которым готовят в колледжах, не соответствует запросам на обучение в регионах.

Ранее Сергей Кравцов выступил против платного школьного образования. Он отметил, что школа должна быть доступна для детей вне зависимости от достатка родителей. Кравцов отметил, что родители сами могут выбирать школу для своих детей, но уровень образования в госучреждениях высок.