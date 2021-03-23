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Коронавирус Covid-1923 марта 2021 12:07

В России впервые с 29 сентября 2020 выявили 8 тысяч заражённых коронавирусом

В Москве за сутки зафиксировали 1 тысячу заболевших
Ася КУЗНЕЦОВА
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В России выявлено 8 457 новых случаев коронавируса

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России за минувшие сутки выявили 8 457 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число зафиксированных случаев заражения достигло 4,47 миллиона.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, новые заражённые выявлены сегодня, 23 марта, во всех 85 регионах России, а у 11,2% заболевших не было никаких симптомов коронавируса.

Регионами, лидирующими по числу выявленных заражений, стали Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Там зарегистрировано за сутки 1 042, 812 и 513 случаев заражения соответственно.

В Ненецком и Чукотском автономных округах, а также в Республике Тыва зафиксировано по одному заболевшему коронавирусом.

Число погибших от коронавируса в России увеличилось за сутки 427 человек и достигло 95 818.

Выписаться после прохождения лечения от коронавируса за сутки смогли 10 860 человек, а за всё время эпидемии коронавируса в России выздоровели 4,08 миллиона человек.