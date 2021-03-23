Путин поздравил президента Ирана с Новрузом

Президент России Владимир Путин поздравил главу Ирана Хасана Роухани с праздником Ноуруз
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Президент России Владимир Путин поздравил главу Ирана Хасана Роухани с праздником Новруз, сообщила пресс-служба иранского президента.
В своем обращении российский лидер искренне поздравил президента Ирана и отметил, что отношения между двумя странами основаны "на традициях дружбы, добрососедства и взаимного уважения".
- Уверен, что растущее конструктивное сотрудничество во всех сферах отвечает основным интересам наших наций и способствует укреплению стабильности и безопасности региона, — добавил Путин.
Новруз является одним из главных национальных праздников в Иране. Он символизирует начало нового года по солнечному календарю. В этом году этот праздник отмечали 20 марта.
Ранее Владимир Путин поздравил с днем рождения единственного президента СССР Михаила Горбачева. В своём послании президент отметил неординарность Михаила Горбачёва и его выдающуюся политическую деятельность, которая оказала значимое влияние на ход истории страны и мира.