Путин поздравил президента Ирана с Новрузом

Президент России Владимир Путин поздравил главу Ирана Хасана Роухани с праздником Ноуруз Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин поздравил главу Ирана Хасана Роухани с праздником Новруз, сообщила пресс-служба иранского президента.

В своем обращении российский лидер искренне поздравил президента Ирана и отметил, что отношения между двумя странами основаны "на традициях дружбы, добрососедства и взаимного уважения".

- Уверен, что растущее конструктивное сотрудничество во всех сферах отвечает основным интересам наших наций и способствует укреплению стабильности и безопасности региона, — добавил Путин.

Новруз является одним из главных национальных праздников в Иране. Он символизирует начало нового года по солнечному календарю. В этом году этот праздник отмечали 20 марта.

Ранее Владимир Путин поздравил с днем рождения единственного президента СССР Михаила Горбачева. В своём послании президент отметил неординарность Михаила Горбачёва и его выдающуюся политическую деятельность, которая оказала значимое влияние на ход истории страны и мира.