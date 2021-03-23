RT представил новую серию проекта о жизни мигрантов в России

RT выпустил новую серию шоу о жизни мигрантов. ФОТО: Zuma/TASS

В эфир вышла новая серия YouTube-шоу «Урюк и клюква». Этот проект телеканала RT рассказывает о жизни мигрантов, о том, почему жители Узбекистана, Таджикистана и Киргизии стремятся в Россию, сколько зарабатывают и как живут.

Новая история сериала посвящена цифрам. В этом выпуске создатели проекта расскажут, сколько можно заработать в России, сколько приходится тратить, и на что обычно копят мигранты.

«Все знают: из Средней Азии в Россию едут за деньгами. А сколько можно заработать? На что копят приезжие? И сколько стоит быть мигрантом? Этот эпизод мы постарались построить на цифрах. В конечном счете в рублях измерить можно все — и трудолюбие, и авантюризм», — говорится в описании эпизода.

Гостем подкаста в этот раз стал таджикский бизнесмен Фарид Чакабоев. Он рассказал ведущим, что приехал в Россию работать грузчиком, а меньше чем через два года смог купить матери квартиру.

Напомним, первый выпуск программы был посвящен мигрантам из Узбекистана. Тогда авторы проекта попытались познакомиться с миром приезжих изнутри и узнать, почему семьи не пускают узбечек в Россию.