В Самарской области создадут уникальный паломническо-туристический центр

Проект привлечет православных христиан со всей страны. Фото: правительство Самарской области

На днях губернатор Самарской области Дмитрий Азаров побывал с рабочим визитом в Ставропольском районе и Тольятти. Там он провел совещание, посвященное созданию в селе Ташла уникального паломническо-туристического центра на базе местного духовно-просветительского комплекса.

- Комплекс в Ташле — это признанный центр паломничества православных христиан из разных регионов нашей страны и из-за рубежа. Важна и его туристическая привлекательность для нашего региона. В связи с этим нам надо постараться проводить работы таким образом, чтобы не сдерживать поток паломников и туристов, по возможности создавать условия, чтобы людей сюда приезжало как можно больше, при этом не нарушать заведенный здесь порядок, - отметил глава региона.

По мнению губернатора, такой баланс позволит создать необходимые условия для дальнейшего развития туристической отрасли. В области это одна из важных задач сегодня.

О значимости проекта по развитию духовно-просветительского комплекса в Ташле свидетельствует и тот факт, что во время своего визита в Самарскую область в 2019 году Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл лично с ним знакомился и благословил его.

- Уверен, что реализация этого проекта будет способствовать укреплению гражданского мира и согласия в регионе, развитию межконфессионального диалога, сплочению народов, проживающих на самарской земле, на основе традиционных ценностей, - считает Дмитрий Азаров.

У проекта много единомышленников. Большая часть работ в 2020 году проведена за счет частных инвестиций. В здании источника выполнены демонтажные работы, установлены новый сруб и мраморная чаша, смонтированы временная кровля, окна и двери, выполнена разводка сетей водоснабжения и водоотведения. Под здание купелей создан свайный фундамент, выполнена кладка кирпичного цоколя, смонтированы ванны купелей, а также проложили необходимые коммуникации.

В 2021 году в планах - расчистить русло реки Ташлы и рассмотреть возможность обустройства зоны для купания, продолжить реставрацию храма в селе Мусорке, спроектировать обводную дорогу около монастыря в Ташле. Параллельно идет разработка концепции позиционирования комплекса на российском уровне, чтобы упрочить его позиции в перечне наиболее значимых объектов паломничества.