Завершивший карьеру Хабиб исключен из всех рейтингов UFC

Хабиба Нурмагомедова исключили из всех рейтингов UFC Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший чемпион UFC в лёгком весе, российский боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов исключён из всех рейтингов UFC. Так в организации отреагировали на его официальное подтверждение окончания спортивной карьеры. Пояс чемпиона UFC в лёгком весе официально объявили свободным.

Теперь в сводном рейтинге UFC первое место вместо Нурмагомедова занимает обладатель пояса в полутяжёлом весе Джон Джонс. До победы Нурмагомедова над Джастином Гэтжи в октябре 2020 года рейтинг возглавлял Джон Джонс.

Второе место в рейтинге занял чемпион в полусреднем весе Камару Усман, а третье - чемпион в тяжёлом весе Стипе Миочич.

На четвёртом, пятом и шестом местах рейтинга оказались чемпион в полулёгком весе Александр Волкановски, чемпион в среднем весе Исраэль Адесанья и бывший временный чемпион в лёгком весе Дастин Порье.

Первую десятку замыкает российский боец и чемпион в легчайшем весе Пётр Ян. На 15 место вернулся бывший чемпион в двух весовых категориях Конор Макгрегор.

Напомним, как сообщал сайт KP.ru, Хабиб объявил о завершении карьеры после победы над Джастином Гейджи на UFC 254 25 октября 2020 года.

15 июля 2020 года в больнице скончался отец Хабиба, Абдулманап Нурмагомедов.