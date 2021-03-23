В Роскомнадзоре рассказали о темпах удаления запрещенной информации в Twitter. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во вторник на сайте Роскомнадзора появилось сообщение о темпах удаления запрещенной информации в социальной сети Twitter. В ведомстве отметили, что они остаются неудовлетворительными.

"Роскомнадзор сообщает, что после принятия 10 марта 2021 года мер по замедлению трафика Twitter, социальной сетью начата работа по удалению, но фактически удалена только треть запрещенного в России контента с детской порнографией, материалов, склоняющих детей к суициду, рекламирующих приобретение, изготовление и употребление наркотиков", - говорится в сообщении ведомства.

Роскомнадзор направил администрации Twitter более 28 тысяч требований об удалении запрещенных материалов. Отмечено, что все они были проигнорированы. Ведомство будет настаивать на своих требованиях по удалению запрещенной в России информации, опасной для детей.

Напомним, что Роскомнадзор 16 марта 2021 года заявил о возможной блокировке соцсети из-за отказа реагировать на просьбы ведомства. Было отмечено, что у ведомства есть все возможности для полной блокировки Twitter.

10 марта скорость работы соцсети была замедлена.