В Нигерии разработали две вакцины от коронавируса

Нигерийская газета сообщила, что в стране разработали две вакцины от коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Нигерийские ученые разработали две вакцины от коронавирусной инфекции, которые пройдут клинические испытания. Об этом сообщила местная газета Vanguard со ссылкой на главу президентской целевой группы по борьбе с коронавирусом, секретаря правительства Нигерии Босса Мустафу.

- Раскрытие информации о том, что нигерийские ученые разработали по меньшей мере две местные вакцины от COVID-19, ожидающие клинических испытаний и сертификации, имеет большое значение, — приводит слова Мустафы газета.

Он призвал все соответствующие агентства создать благоприятную обстановку для сертификации нигерийских препаратов.

Напомним, в конце апреля 2021 года Россия представит вакцину от коронавируса для животных. На нее уже открыт предзаказ. Разработчиком препарата выступает научное подразделение Россельхознадзора — Федеральный центр охраны здоровья животных.